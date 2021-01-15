Мужчина умер на остановке рядом с психиатрической больницей в Новосибирске

Очевидец уточнил, что в больнице объяснили свой отказ тем, что мужчине стало плохо за территорией учреждения. Тогда он вызвал скорую помощь. Но к их приезду мужчина уже умер.

Министерство здравоохранения региона пока никак не прокомментировало этот случай.