15 января 2021, 14:19
Мужчина умер на остановке рядом с психиатрической больницей в Новосибирске
Житель Новосибирска рассказал, что сотрудники психиатрической больницы отказались оказывать медицинскую помощь человеку, которому стало плохо на остановке рядом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на соцсети.
Очевидец уточнил, что в больнице объяснили свой отказ тем, что мужчине стало плохо за территорией учреждения. Тогда он вызвал скорую помощь. Но к их приезду мужчина уже умер.
Министерство здравоохранения региона пока никак не прокомментировало этот случай.