Мужчина умер на крыльце поликлиники в Ленобласти

Сообщается, что 57-летний мужчина умер на крыльце поликлиники. Погибший был у врача, вышел на улицу, ему стало плохо, и он скончался. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

У мужчины был рак прямой кишки. Также он страдал от ишемической болезни сердца. А в феврале этого года перенес операцию по онкологии.