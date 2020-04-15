15 апреля 2020, 13:07
Мужчина умер на крыльце поликлиники в Ленобласти
В деревне Вартемяги Ленинградской области мужчина скончался на крыльце поликлиники после приема у врача. Сайт «Невские новости» написал, что у погибшего было онкологическое заболевание.
Сообщается, что 57-летний мужчина умер на крыльце поликлиники. Погибший был у врача, вышел на улицу, ему стало плохо, и он скончался. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.
У мужчины был рак прямой кишки. Также он страдал от ишемической болезни сердца. А в феврале этого года перенес операцию по онкологии.