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05 сентября 2022, 17:15

Мужчина умер на концерте Шуфутинского в Москве 3 сентября — СМИ

Shot: поклонник шансонье Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября

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Поклонник знаменитого шансонье Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября, сообщил Telegram-канал Shot. По предварительным данным, у 64-летнего мужчины оторвался тромб.

Концерт «Третье сентября, или 30 лет спустя» прошел в Кремлевском дворце. По информации канала, мужчина упал без сознания у входа в зрительный зал. Медики, которые дежурили на мероприятии, констатировали смерть.

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Шуфутинский впервые исполнил песню о трагичном расставании влюбленных «Третье сентября» в далеком 1993 году. Стихи написал Игорь Николаев, автором музыки стал Игорь Крутой. Однако мемы о третьем сентября стали появляться с 2011 года, после того как фото с цитатой из композиции опубликовал рэпер Рик Росс. Сам шансонье отнесся к шуткам спокойно.

В Сети есть множество каверов на нашумевшую песню. В этом году Михаил Шуфутинский поделился с поклонниками новым клипом на нее.

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