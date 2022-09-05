Происшествия 05 сентября 2022, 17:15 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина умер на концерте Шуфутинского в Москве 3 сентября — СМИ Shot: поклонник шансонье Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября РИА «Новости»

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Поклонник знаменитого шансонье Михаила Шуфутинского умер на его концерте 3 сентября, сообщил Telegram-канал Shot. По предварительным данным, у 64-летнего мужчины оторвался тромб.

Концерт «Третье сентября, или 30 лет спустя» прошел в Кремлевском дворце. По информации канала, мужчина упал без сознания у входа в зрительный зал. Медики, которые дежурили на мероприятии, констатировали смерть.

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Шуфутинский впервые исполнил песню о трагичном расставании влюбленных «Третье сентября» в далеком 1993 году. Стихи написал Игорь Николаев, автором музыки стал Игорь Крутой. Однако мемы о третьем сентября стали появляться с 2011 года, после того как фото с цитатой из композиции опубликовал рэпер Рик Росс. Сам шансонье отнесся к шуткам спокойно.

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