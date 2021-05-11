Мужчина украл у своей бабушки более миллиона рублей в Петербурге

Пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением о том, что ее внук украл у нее 1 003 000 рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На мужчину завели уголовное дело. Ранее в одном из жилых домов в городе Бийске Алтайского края на камеру наблюдения в лифте засняли, как молодой человек кривлялся перед зеркалом в кабине, а потом снял его со стены. Ролик выложила на своей странице в Instаgrаm одна из жительниц.