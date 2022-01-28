facebook_pixel
    28 января 2022, 13:14

    Мужчина украл у 23-летней девушки 501 тысячу в торговом центре Санкт-Петербурга

    Оксана Лавнюженко

    Сотрудники полиции Санкт-Петербурга вычислили местонахождение вора-карманника, который украл у 23-летней девушки 501 тысячу рублей. Инцидент произошел в торговом центре в Красносельском районе города, написал «Петербургский дневник».

    По информации пресс-службы регионального главка МВД РФ, у помещения одного из банков злоумышленник вытащил 501 тысячу рублей из кармана пострадавшей и тут же скрылся.

    Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали.