Мужчина украл у 23-летней девушки 501 тысячу в торговом центре Санкт-Петербурга

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга вычислили местонахождение вора-карманника, который украл у 23-летней девушки 501 тысячу рублей. Инцидент произошел в торговом центре в Красносельском районе города, написал «Петербургский дневник».

По информации пресс-службы регионального главка МВД РФ, у помещения одного из банков злоумышленник вытащил 501 тысячу рублей из кармана пострадавшей и тут же скрылся.

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого задержали.