Происшествия 11 сентября 2023, 15:28 Мужчина украл телефон, забытый пассажиром метро в Москве Мужчину задержали за кражу телефона, забытого на сиденье в вагоне метро в Москве

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В одном из вагонов поезда, который следовал по Большой кольцевой линии метро в Москве, один из пассажиров забыл мобильный телефон. Мужчина увидел это и забрал находку. Его задержали и возбудили против него уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, потерпевший практически сразу обнаружил пропажу и начал звонить на мобильный телефон. Злоумышленник ответил ему и попросил перезвонить вечером. Однако после этого он отключил телефон и достал из него сим-карту.

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Злоумышленника привлекли к ответственности по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Свою вину он признал. Общую сумму ущерба оценили в 22 тысячи рублей.

Подобный инцидент произошел в электропоезде Калужско-Рижской линии. Пассажир московского метро вытащил телефон за 120 тысяч рублей из кармана сидевшей рядом женщины. Его вычислили по камерам видеонаблюдения.