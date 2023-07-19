Происшествия 19 июля 2023, 10:49 Мужчина украл сумку с вещами у уснувшего пассажира метро в Москве В Москве мужчина на станции метро «Проспект Мира» украл сумку у уснувшего пассажира РИА «Новости»

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Мужчина на станции «Проспект Мира» Кольцевой линии Московского метрополитена украл у уснувшего пассажира сумку с вещами. Вора задержали сотрудники полиции, сообщили пресс-службе МВД.

По информации ведомства, злоумышленник выбежал с добычей на платформу и попытался скрыться. Пострадавший вовремя опомнился и погнался за преступником. Мужчина смог поймать вора и забрать у него свои вещи.

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«Сотрудники полка по сопровождению поездов УВД на Московском метрополитене, которые находились на станции, задержали злоумышленника. Они доставили его в отдел полиции для разбирательства. Им оказался безработный 43-летний житель Хабаровска», — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили дело по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 161 («Грабеж») Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее другого пассажира московского метро задержали за присвоение забытого телефона.