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    27 октября 2021, 18:00

    Мужчина украл из машины ружье и гулял с ним по Казани

    Неизвестный разгуливал с ружьем во дворах улицы Хади Такташа в Казани

    Редакция сайта 360°

    В Казани неизвестный мужчина украл из транспортного средства ружье и разгуливал с ним во дворах улицы Хади Такташа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, сообщил сайт inkazan.ru.

    В пресс-службе управления МВД по Казани подтвердили, что мужчина украл оружие из автомобиля. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны, проводится проверка.

    По словам очевидцев, полицейские предоставили снимки с камер наблюдения для ориентировки.