27 октября 2021, 18:00
Мужчина украл из машины ружье и гулял с ним по Казани
Неизвестный разгуливал с ружьем во дворах улицы Хади Такташа в Казани
В Казани неизвестный мужчина украл из транспортного средства ружье и разгуливал с ним во дворах улицы Хади Такташа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, сообщил сайт inkazan.ru.
В пресс-службе управления МВД по Казани подтвердили, что мужчина украл оружие из автомобиля. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны, проводится проверка.
По словам очевидцев, полицейские предоставили снимки с камер наблюдения для ориентировки.