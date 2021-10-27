Мужчина украл из машины ружье и гулял с ним по Казани

В Казани неизвестный мужчина украл из транспортного средства ружье и разгуливал с ним во дворах улицы Хади Такташа. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях, сообщил сайт inkazan.ru.

В пресс-службе управления МВД по Казани подтвердили, что мужчина украл оружие из автомобиля. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент неизвестны, проводится проверка.

По словам очевидцев, полицейские предоставили снимки с камер наблюдения для ориентировки.