Мужчина украл 400 кг труб из теплового пункта в Пензе

Житель Пензы вынес из теплового центра 400 килограмм труб. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В полицию обратился главный специалист организации. Он пояснил, что ущерб от кражи составил 364 000 рублей.

Подозреваемого задержали. Ранее он уже был судим. Мужчина признался в краже и рассказал, что отнес трубы в пункт приема металлолома. Теперь его могут посадить на срок до шести лет.