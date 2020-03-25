    25 марта 2020, 13:43

    Мужчина украл 32 тысячи рублей на севастопольском рынке

    Дарья Морозова

    Севастополец похитил 32 тысячи рублей в одном из торговых павильонов на рынке в Севастополе. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    Продавщица из павильона написала заявление в полицию. По данным МВД, «мужчина знал, что на рынке в одном из торговых павильонов не работает запорный замок двери и решил воспользоваться этим обстоятельством». Украденные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

    Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить заключение до пяти лет.