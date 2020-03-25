Мужчина украл 32 тысячи рублей на севастопольском рынке

Продавщица из павильона написала заявление в полицию. По данным МВД, «мужчина знал, что на рынке в одном из торговых павильонов не работает запорный замок двери и решил воспользоваться этим обстоятельством». Украденные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить заключение до пяти лет.