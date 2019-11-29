Мужчина угрожал взорвать отдел полиции несуществующей гранатой

Телефонный террорист сообщил, что бывшая жена забрала детей и не дает с ними видеться. Мужчина рассказал, что едет разбираться с экс-супругой в детский городок и везет с собой три гранаты. Так же он добавил, что собирается взорвать отдел полиции.

Местоположение звонившего быстро установили и в скором времени он был задержан. При досмотре у мужчины не нашли ни гранат, ни каких-либо других опасных или запрещенных предметов. Несмотря на это, ответить телефонному хулигану все-таки придется: против него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.