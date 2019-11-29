Мужчина угрожал взорвать отдел полиции несуществующей гранатой
28-го ноября в полицию Гатчины позвонил местный житель и сказал, что едет в детский городок с тремя гранатами. Кроме того, мужчина пообещал взорвать отдел полиции, ИА Невские новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Телефонный террорист сообщил, что бывшая жена забрала детей и не дает с ними видеться. Мужчина рассказал, что едет разбираться с экс-супругой в детский городок и везет с собой три гранаты. Так же он добавил, что собирается взорвать отдел полиции.
Местоположение звонившего быстро установили и в скором времени он был задержан. При досмотре у мужчины не нашли ни гранат, ни каких-либо других опасных или запрещенных предметов. Несмотря на это, ответить телефонному хулигану все-таки придется: против него возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.