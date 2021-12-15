Мужчина угрожал взорвать бомбу в самолете в Канаде

В Канаде задержали мужчину за угрозу взорвать бомбу в самолете. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, происшествие случилось в провинции Онтарио. В результате была нарушена работа аэропорта. Десятки рейсов пришлось перенести или отменить.

Мужчину, угрожавшего бомбой, задержали. Заведено уголовное дело.

Ранее взрыв газа произошел в авторемонтной мастерской в Сургуте на улице 30 лет Победы. Шести работникам оказывается медицинская помощь, из них двое отправлены в больницу.