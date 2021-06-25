Мужчина угрожал взорвать банк в Приморье

Житель Приморья зашел в местный банк и начал угрожать взрывом. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Дни.ру», мужчина был обвешан непонятный предметами. Всем посетителям удалось покинуть отделение. Остался сотрудник банка, который вызвал полицию.

Нарушитель задержан. Причины его поступка пока не известны.Также ему предстоит психиатрическая экспертиза.

«Инцидент подтверждаем. Сотрудники банка оперативно вызвали полицию. Преступник задержан. Ущерб банку и его клиентам не причинен», — рассказали в пресс-службе банка.