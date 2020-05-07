Мужчина угрожал убить продавщицу из-за незнания его любимого пива

39-летний житель района Чаадаевка 20 декабря прошлого года угрожал убить продавщицу, выстрелив из пистолета. Он пришел в магазин и попросил женщину налить его любимого пива. Она попросила уточнить, о какой именно разновидности идет речь. Посетителю это не понравилось.

Продавщица нажала «тревожную кнопку». На место происшествия приехала полиция. Житель Чаадаевки пытался сбежать, но его задержали другие покупатели.

Мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.