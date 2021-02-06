Мужчина угрожал самоубийством на станции метро в Москве. Вестибюль «Алма-Атинской» закрыли

Мужчина пришел утром на станцию столичного метро «Алма-Атинская» и начал угрожать самоубийством. Один из вестибюлей закрыли для безопасности. Об этом сообщил дептранс Москвы в Telegram.

«С 07:35 временно закрыт вестибюль №2 станции „Алма-Атинская“. У касс, сразу за турникетами, мужчина угрожает покончить с собой. <…> На месте сотрудники полиции и бригада психологической помощи, безопасности пассажиров ничего не угрожает. Пользуйтесь другим вестибюлем», — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на власти, мужчину уже задержали. Ему оказывают психологическую помощь.