Эксклюзив 02 августа 2023, 20:08 Мужчина угрожал пистолетом пациентам в поликлинике Москвы Источник «360»: мужчина угрожал людям оружием в поликлинике на улице Стромынке в Москве

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Мужчина с оружием проник в поликлинику на улице Стромынке в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Дебошир пришел в травмпункт, расположенный в первом корпусе дома № 7. Как отметил источник, люди стали выбегать из помещения с криками о том, что мужчина вооружен.

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Оперативники быстро прибыли на место и задержали его. Правоохранителям предстоит установить мотивы такого поступка.

Как сообщил Telegram-канал «112», дебоширом оказался 52-летний Сергей Обухов. Он угрожал медикам оружием, которое якобы было у него в сумке.

После этого мужчина ушел из травмпункта, но скрыться ему не удалось. Злоумышленника задержали на Сокольнической площади.

По информации канала, он имеет судимость за применение насилия в отношении представителя власти. В 2016 году, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина оскорблял и угрожал саперной лопатой правоохранителю.