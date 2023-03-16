Происшествия 16 марта 2023, 14:43 Мужчина угрожал ножом женщине с ребенком в пункте выдачи интернет-заказов в Ленобласти

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В городе Всеволожск Ленинградской области накануне пьяный дебошир попытался накинуться на женщину с ребенком в пункте выдачи интернет-заказов. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, сотруднице пункта и посетительнице удалось выбежать из помещения и позвать на помощь.

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«Сначала он оскорблял работницу, а затем, схватив лежавший на столе канцелярский нож, стал угрожать убийством ей, а также посетительнице с ребенком на руках», — говорится в сообщении ведомства.

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В правоохранительных органах выяснили, что ранее дебошир был судим за побои. Его задержали.