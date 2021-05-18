Мужчина угодил в реанимацию после падения со стремянки в Петербурге

В Санкт-Петербурге во время установки теплицы мужчина упал с лестницы и сильно травмировался. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Дни.ру» рассказали, что при падении со стремянки петербуржец ударился головой о бетонное основание. Пострадавшего доставили в больницу. Медики диагностировали ему судорожный припадок, внутричерепную гематому, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Врачи оценивает состояние мужчины как тяжелое. По данным издания, его положили в шоковую реанимацию.