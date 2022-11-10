10 ноября 2022, 11:12
Мужчина угнал такси в Свердловской области, чтобы покатать подруг
В городе Тавда Свердловской области правоохранители задержали местного жителя, который угнал автомобиль такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.
Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, мужчина ударил водителя такси головой по лицу, а затем сел за руль и уехал вместе с тремя женщинами.
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По горячим следам полицейским удалось обнаружить местонахождение злоумышленника. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
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Свердловская область
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