Мужчина угнал машину у пенсионера под Новосибирском

Задержан молодой человек, который угнал машину у пенсионера под Новосибирском. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Правоохранители остановили машину без номеров. Водитель был пьян, кроме него в салоне находились еще пять человек.

Позже выяснилось, что автомобиль был угнан и пенсионера. Водителя и пассажиров задержали. Выяснилось, что водитель был судим. На него составили административный протокол.