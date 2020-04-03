Мужчина угнал машину скорой помощи в Курганской области, чтобы добраться домой

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали пьяного мужчину в селе Глядянском Курганской области за угон машины скорой помощи. Подозреваемый проживает в селе Арсеновка.

36-летний задержанный был ранее судим. Сообщается, что он искал, на чем можно добраться домой. Чтобы угнать машину скорой помощи, он пролез на территорию районной больницы. Когда водитель скорой отвлекся, подозреваемый сел в машину и попытался объехать шлагбаум, однако выехать с территории медучреждения не смог.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.