25 августа 2023, 15:45
Мужчина угнал машину и устроил ДТП в Тарко-Сале
Сотрудники полиции Ямало-Ненецкого автономного округа задержали мужчину, который угнал машину и устроил ДТП в Тарко-Сале. Об этом сообщил «Ямал-медиа» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
По предварительным данным, 48-летний житель Тюменской области без водительского удостоверения решил угнать автомобиль. Он не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась.
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Отмечается, что виновник аварии покинул место ДТП, его удалось задержать в течение суток.
ДТП
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