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Мужчина угнал частный самолет в США

Неизвестный угнал самолет в США и пригрозил врезаться в супермаркет

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В американском штате Миссисипи мужчина угнал легкомоторный самолет. Неизвестный несколько часов кружит над городком Тупело и угрожает протаранить супермаркет Walmart, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.

Покупателей и продавцов супермаркета, а также расположенного рядом магазина эвакуировали. Правоохранители попросили горожан до особых распоряжений не появляться в потенциально опасном районе.

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«Пилот связался со службой 911 и угрожает преднамеренно врезаться в Walmart. Горожан просят избегать этой зоны до тех пор, пока не будет дан отбой тревоги. С учетом мобильности самолета подобного типа опасный район значительно больше, чем даже Тупело», — отметили в полиции.

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По предварительным, самолет мог угнать 29-летний работник местного аэропорта. Пока что он летает в небе над городом, написал RT.

США

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