Мужчина угнал машину и катался на ней несколько дней в Москве

Правоохранители задержали жителя Москвы, который угнал чужую иномарку и катался на ней несколько дней, пока не попал в ДТП. Об этом сообщила «Мослента».

«Русская планета» рассказала, что мужчина угнал авто в Домодедове. Он увидел на улице потерянные ключи от Kia Rio, после чего нашел саму иномарку. Вместе с другом он уехал на чужой машине и катался на ней в течение трех дней. Позднее он угодил в аварию и оставил машину в лесу, однако попался полиции.