Мужчина ударил знакомого бензопилой после спора

Знакомые прибыли на кладбище недалеко от деревни 2-я Пятилетка. Они планировали привести в порядок могилы, но начали спорить из-за шуруповерта. Спустя некоторое время один из них напал на второго и ударил его бензопилой.

Медики диагностировали потерпевшему черепно-мозговую травму. Мужчина погиб от полученных травм по дороге в больницу.