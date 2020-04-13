13 апреля 2020, 11:25
Мужчина ударил знакомого бензопилой после спора
Жители Омской области решили прибраться на могилах родственников, но не приступили к делу из-за спора. В ходе конфликта один мужчина ударил другого бензопилой. Пострадавший скончался по пути в больницу. Об этом сообщило ИА Nation News.
Знакомые прибыли на кладбище недалеко от деревни 2-я Пятилетка. Они планировали привести в порядок могилы, но начали спорить из-за шуруповерта. Спустя некоторое время один из них напал на второго и ударил его бензопилой.
Медики диагностировали потерпевшему черепно-мозговую травму. Мужчина погиб от полученных травм по дороге в больницу.