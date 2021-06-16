Мужчина ударил жену кирпичом по голове, облил бензином и поджег. Но она выжила

В Новосибирской области местного жителя заподозрили в покушении на жену. Женщина получила удар кирпичом и палкой по голове, а после ее подожгли. Однако пострадавшая смогла спастись. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону.

Уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» возбуждено в отношении 64-летнего мужчины. Предварительно установлено, что утром 15 июня 57-летняя женщина со своим 64-летним гражданский мужем сидели во дворе на улице Садовая поселка Пушной Черепановского района.

«Между ними произошел конфликт на почве ревности мужчины. В процессе выяснения отношений сожитель нанес потерпевшей удары деревянной палкой и кирпичом по голове и телу. После фигурант взял канистру с бензином, облил им потерпевшую и себя, а затем воспламенил», — рассказали в пресс-службе.

Оба начали активно себя тушить. Женщина успела убежать к соседям и попросить о помощи. Мужчина с ожогами скрылся в лесу. Однако там его задержали полицейские. Сейчас пара с термическими ожогами разной степени тяжести находится в больнице.

Источник фото: пресс-служба СК РФ по Новосибирской области

На месте происшествия следователи нашли канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, палку и кирпич. Назначены судебно-медицинские экспертизы потерпевшей и подозреваемому, также допрошены в качестве свидетелей соседи, родственники мужчины и женщины. Сотрудники устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.