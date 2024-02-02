Происшествия 02 февраля 2024, 00:43 Мужчина ударил ребенка кулаком в голову в магазине в Курской области РИА «Новости»

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Мужчина ударил маленького ребенка кулаком в голову в магазине в городе Курчатове Курской области, из-за чего тот упал на пол. Нападавшего уже задержали, как сообщил RT.

Нападение мужчины на ребенка попало на камеру видеонаблюдения, кадры уже распространились в социальных сетях.

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На них видно, что злоумышленник ударил ребенка кулаком в голову. К упавшему малышу подбежала женщина, оттолкнув нападавшего. Окончательно его усмирил другой мужчина, скрутив неадеквата.

«В полиции сообщили, что нападавшего в состоянии сильного опьянения задержали и доставили в отдел. Почему он ударил ребенка, пока неясно», — уточнил канал.

Ранее суд в Москве арестовал бойца джиу-джитсу, проломившего голову подростку. Мужчина несколько раз ударил мальчика, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.