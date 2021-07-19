Мужчина ударил полицейского, чтобы не надевать маску

Во Владимирской области мужчина ударил полицейского, когда тот попросил его надеть маску. Об этом сообщил «Царьград».

58-летнего жителя Гороховецкого района привезли в больницу на медицинское освидетельствование, когда он находился в нетрезвом состоянии. Присутствовавший полицейский сказал мужчине надеть медицинскую маску. В ответ тот ударил правоохранителя кулаком в лицо.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По этой статье мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.