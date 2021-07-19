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    19 июля 2021, 17:13

    Мужчина ударил полицейского, чтобы не надевать маску

    Полина Гребенщикова

    Во Владимирской области мужчина ударил полицейского, когда тот попросил его надеть маску. Об этом сообщил «Царьград».

    Мужчина ударил полицейского, чтобы не надевать маску

    58-летнего жителя Гороховецкого района привезли в больницу на медицинское освидетельствование, когда он находился в нетрезвом состоянии. Присутствовавший полицейский сказал мужчине надеть медицинскую маску. В ответ тот ударил правоохранителя кулаком в лицо.

    Возбуждено уголовное дело о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По этой статье мужчине может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.