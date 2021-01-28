Мужчина ударил пенсионерку из Санкт-Петербурга ножом в лицо

Примерно в 10:00 правоохранители получили сообщение о нападении на женщину в подъезде дома по Ленинградской улице. Приехавшие на место полицейские, задержали подозреваемого 1984 года рождения.

Согласно предварительным данным, мужчина поссорился с пенсионеркой, избил и ударил ее ножом. Врачи скорой помощи забрали пострадавшую. Пожилую петербурженку в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

Медики диагностировали у женщины резаную рану подбородка, проникающую в полость рта. Также у пострадавшей зафиксирована гематома левой щеки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.