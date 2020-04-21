Мужчина ударил ножом возлюбленную в Пензенской области

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали предварительную версию произошедшего. По данным следствия, пара поругалась, после чего женщина уехала в деревню. Позже возлюбленных позвали на мероприятие, там они встретились.

Пара начала выяснять отношения в коридоре. В какой-то момент мужчина ударил женщину ножом. Хозяева дома отняли у него оружие, после чего подозреваемый сбежал.

Сотрудники правоохранительных органов взломали дверь квартиры мужчины и нашли его там. Против него возбуждено уголовное дело.