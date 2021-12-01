Мужчина ударил гостя ножом в шею в Надыме

В Надыме накануне местный житель ударил своего гостя ножом в шею во время бытовой ссоры. Об этом написало ИА «Север-Пресс» со ссылкой на источник в следственном комитете города.

По данным правоохранителей, ссора между приятелями произошла вечером 27 ноября. Мужчина 38 лет схватил нож и ударил 37-летнего гостя ножом в шею. От полученной раны мужчина в скором времени скончался в медучреждении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента предстоит выяснить сотрудникам полиции.