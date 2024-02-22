Происшествия 22 февраля 2024, 05:22 Мужчина ударил девочку за отказ уступить ему место в трамвае в Нижнем Тагиле RG.ru: в Нижнем Тагиле мужчина ударил подростка за отказ уступить ему место Unsplash

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В Нижнем Тагиле мужчина в трамвае ударил девочку-подростка за отказ уступить ему место. За ребенка вступился сотрудник правоохранительных органов, сообщила «Российская газета».

Инцидент произошел в Дзержинском районе города. Очевидцы рассказали, что один из пассажиров трамвая, находясь в неадекватном состоянии, потребовал, чтобы девочка уступила ему место. Она отказалась, за что получила от мужчины удар по лицу. По словам очевидцев, довольно сильный.

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В конфликт вмешался другой пассажир, сотрудник силовых структур. Он заступился за ребенка. Пострадавшая девочка написала заявление в полицию и дала показания. В региональном МВД сообщили, что по этому факту проведут проверку и примут обоснованное решение.

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