Происшествия 15 января 2024, 14:18 Мужчина убил знакомого в доме на северо-западе Москвы СК возбудил уголовное дело после убийства мужчины в доме на северо-западе Москвы Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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На северо-западе Москвы возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 15 января на лестничной площадке жилого дома на Планерной улице 35-летний мужчина несколько раз ударил своего знакомого по голове деревянным предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», — уточнили в СК.

Кроме того, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Они начали проводить с подозреваемым следственные действия и в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве женщины в подвале на востоке Москвы успел сбежать за границу.