Происшествия 30 мая 2023, 14:56 Мужчина убил жену во время застолья в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае правоохранители завели уголовное дело на 71-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве собственной жены. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.

По данным следствия, убийство произошло во время застолья. Мужчина, поругавшись со своей супругой, взял кухонный нож и нанес ей не менее 12 ударов. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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В настоящий момент подозреваемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.