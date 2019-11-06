Мужчина убил жену и сына из-за долгов в Пермском крае

Семья скрывалась от коллекторов и постоянно переезжала из-за растущего долга. Соседи заметили пожар в квартире семьи и вызвали спасателей.

«Пожарные приехали очень быстро. Когда они выломали двери, увидели на пороге мужчину в красной от крови футболке. Он был в сознании, даже смог подняться. Квартира к тому моменту уже была задымлена. А на диване лежали два тела — девушки и ребенка», — рассказала очевидец пермскому изданию.

Сайт Ura.ru сообщил, что трагедия случилась 3 ноября. Однако правоохранительные органы не распространяли информацию о произошедшем. В настоящее время мужчина задержан.

«На месте происшествия работают следователи-криминалисты из Перми. Сегодня погибшую семью похоронили», — заявил источник Ura.ru.

Следственное управление СКР по Пермскому краю пока не прокомментировало инцидент.