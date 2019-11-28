Мужчина убил возлюбленную накануне дня рождения ее ребенка

В ночь с 27 на 28 июля в квартире на Октябрьской улице мужчина 32 лет из-за ревности вступил в конфликт с возлюбленной 24 лет.

Девушка, попыталась защититься ножом и стала требовать, чтобы сожитель ушел. Но мужчина отобрал его и девять раз ударил по телу, рукам и ногам пострадавшей. После чего обвиняемый начал душить девушку. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, он сбежал, убедившись, что сожительница умерла. Судмедэксперт уточнил, что девушка скончалась от колото-резаных ран грудной клетки.

Пресс-службы областной прокуратуры заявила, что инцидент случился накануне дня рождения ребенка погибшей. В момент происшествия он спал в той же квартире, поэтому не видел случившегося.

Тело убитой нашел брат виновного и вызвал сотрудников полиции.

Полиция областного управления, нижнеломовского отдела и следователи 1 августа задержали преступника. Его наказание — восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.