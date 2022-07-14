Мужчина убил внука во время ссоры во Владимирской области

В городе Суздаль Владимирской области 83-летний пенсионер зарезал 38-летнего внука во время отдыха на даче. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, во время распития спиртных напитков между родственниками завязалась ссора. Пенсионер схватился за нож, накинулся на своего внука и вонзил оружием ему в грудь. Молодой мужчина скончался на месте.

По факту убийства следствие возбудило уголовное дело. Пенсионер полностью признал свою вину в совершенном преступлении.