23 декабря 2020, 15:22
Мужчина убил соседку на Кубани из-за открытого окна
Мужчина в Краснодарском крае убил свою соседку, а затем покончил с собой. Об этом сообщил Life.
Известно, что у них произошел конфликт из-за того, что женщина проветривала квартиру. Мужчина жаловался, что ему холодно, хотя он жил на другом этаже дома.
В результате сосед напал на женщину и нанес восемь ножевых ранений, а потом покончил с собой. Женщина скончалась от полученных травм. Правоохранители выясняют подробности случившегося.