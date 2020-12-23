Мужчина убил соседку на Кубани из-за открытого окна

Известно, что у них произошел конфликт из-за того, что женщина проветривала квартиру. Мужчина жаловался, что ему холодно, хотя он жил на другом этаже дома.

В результате сосед напал на женщину и нанес восемь ножевых ранений, а потом покончил с собой. Женщина скончалась от полученных травм. Правоохранители выясняют подробности случившегося.