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    03 ноября 2021, 16:22

    Мужчина убил продавца магазина в Нижегородской области

    Злоумышленник нанес смертельные ножевые ранения 38-летней женщине в Выксе

    Оксана Лавнюженко

    В городе Выкса Нижегородской области произошло убийство в магазине. Неизвестный мужчина поздно вечером пришел в торговую точку и ударил ножом в живот женщину-продавца. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.

    Сразу же после нападения злоумышленник скрылся с места преступления. Раненую женщину доставили в медучреждение, однако уже на следующий день 38-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

    Через некоторое время 44-летнего подозреваемого удалось задержать. До решения суда он будет находиться под стражей.