Мужчина убил продавца магазина в Нижегородской области

В городе Выкса Нижегородской области произошло убийство в магазине. Неизвестный мужчина поздно вечером пришел в торговую точку и ударил ножом в живот женщину-продавца. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Нижегородской области.

Сразу же после нападения злоумышленник скрылся с места преступления. Раненую женщину доставили в медучреждение, однако уже на следующий день 38-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.

Через некоторое время 44-летнего подозреваемого удалось задержать. До решения суда он будет находиться под стражей.