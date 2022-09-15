Мужчина убил продавщицу булочной в Подмосковье | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 00:14 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина убил продавщицу булочной в Подмосковье СК по Подмосковью задержал мужчину, напавшего с топором на продавщицу булочной в Одинцове

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В Одинцове правоохранители задержали мужчину, который подозревается в убийстве своей сожительницы, которая работала в булочной на Триумфальной улице. Он напал на жертву с топором. Бывшая жена задержанного рассказала «360», что ранее мужчина уже был судим за нападение на сожительницу.

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«Следователем <…> задержан ранее судимый мужчина 1977 года рождения. Он подозревается совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщил ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, подозреваемый и его сожительница поссорились ночью, 13 сентября, на почве личных неприязненных отношений, сказано в сообщении. Во время ссоры мужчина взял топор и ударил им потерпевшую.

«От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия», — указано в сообщении ведомства.

После этого подозреваемый скрылся на личном автомобиле погибшей. Позже он был задержан. Установлено, что задержанный уже был судим за совершение тяжкого преступления, уточнили в региональном СК.

Бывшая жена задержанного в беседе с «360» рассказала, что не живет с мужчиной уже пять лет. Они мирно разошлись и не поддерживают отношения. Женщина отметила, что во время их отношений мужчина вел себя адекватно, и приступов ярости она за ним не замечала. Сам задержанный, по ее словам, родом из Курской области.

Собеседница «360» также рассказала, что мужчина был судим. Он напал на свою сожительницу с ножом. Но деталей этого происшествия женщина не знает, поскольку это произошло после их расставания.

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