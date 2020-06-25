Мужчина убил незваного гостя в Пензенской области

Мужчина попросил гостя уйти, но тот на просьбу не среагировал. Тогда взбешенный хозяин ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался.

Суд приговорил преступника к семи годам колонии строгого режима и выплате компенсации матери убитого.