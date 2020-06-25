    25 июня 2020, 15:14

    Мужчина убил незваного гостя в Пензенской области

    Дарья Морозова

    Житель Земетчинского района Пензенской области убил знакомого, который пришел к нему в гости без приглашения. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    Мужчина попросил гостя уйти, но тот на просьбу не среагировал. Тогда взбешенный хозяин ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался.

    Суд приговорил преступника к семи годам колонии строгого режима и выплате компенсации матери убитого.