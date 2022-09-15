Мужчина убил мать и спрятал тело в сарае во Владимирской области | 360°

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Мужчина убил мать и спрятал тело в сарае во Владимирской области

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В городе Коврове Владимирской области суд вынес наказание мужчине, виновном в убийстве своей матери. Инцидент произошел еще в марте 2022 года, написал «Царьград» со ссылкой Следственный комитет.

Как рассказали в ведомстве, ссора между сыном и матерью произошла на бытовой почве. Мужчина, придя в дом к матери в нетрезвом виде, вышел из себя, нанес ей два десятка ударов кулаками и ушел. Через несколько дней он вернулся в дом и увидел свою мать без признаков жизни. Он решил спрятать тело в сарай, а затем написать заявление о пропаже родственницы.

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Собранные Следственным комитетом доказательства показали, что виновником убийства является сын погибшей. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Убийства

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