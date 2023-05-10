Происшествия 10 мая 2023, 13:45 Мужчина убил коллегу во время распития спиртных напитков в ЯНАО

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В ЯНАО правоохранители задержали 49-летнего мужчину, работающего вахтовиком, который во время застолья зарезал своего коллегу. Об этом написала Lenta.ru.

По информации следствия, подозреваемый во время распития спиртных напитков поссорился с коллегой из пожарной охраны, схватил нож и нанес ему шесть ударов. От полученных травм мужчина скончался на месте, рассказали «Народные новости».

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Вахтовики, узнав о преступлении, сообщили в правоохранительные органы. Подозреваемого в совершении преступления отправили в СИЗО.