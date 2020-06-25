25 июня 2020, 14:46
Мужчина убил друга из пневматической винтовки в Пермском крае
Житель Пермского края застрелил друга из пневматической винтовки и получил девять лет колонии строгого режима. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на региональное следственное управление СКР.
Инцидент случился в селе Верх-Юсьва во время застолья. В какой-то момент гость оскорбил хозяина и тот два раз выстрелил в обидчика. Пострадавший скончался.
«Суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима», — рассказали в следственном управлении СКР.