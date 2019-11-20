Мужчина убил брата сожительницы из-за ревности в Башкирии
Житель Башкирии во время застолья зарезал двоюродного брата сожительницы из-за ревности, сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном МВД.
Согласно предварительной версии, 33-летний мужчина из Краснокамского района приехал навестить свою двоюродную сестру в Иглинский район. На застолье женщина пригласила ранее судимого сожителя 40 лет.
Сожитель в состоянии алкогольного опьянения начал спорить с гостем из-за того, что приревновал к нему девушку. В результате конфликта он нанес пострадавшему ножевые ранения.
Женщина вызвала медицинскую помощь. Гостю диагностировали ранение грудной клетки и резаные раны лица и спины.
Правоохранительные органы арестовали подозреваемого.