Мужчина убил брата сожительницы из-за ревности в Башкирии

Согласно предварительной версии, 33-летний мужчина из Краснокамского района приехал навестить свою двоюродную сестру в Иглинский район. На застолье женщина пригласила ранее судимого сожителя 40 лет.

Сожитель в состоянии алкогольного опьянения начал спорить с гостем из-за того, что приревновал к нему девушку. В результате конфликта он нанес пострадавшему ножевые ранения.

Женщина вызвала медицинскую помощь. Гостю диагностировали ранение грудной клетки и резаные раны лица и спины.

Правоохранительные органы арестовали подозреваемого.