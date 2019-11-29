Мужчина убил брата ножом и заявил в полицию

28 ноября мужчина 1990 года рождения заявил в полицию о том, что убил своего брата. Они оба находились в состоянии алкогольного опьянения на момент инцидента.

Во время распития алкогольных напитков братья начали спорить. Один из них нанес несколько ударов ножом другому. От множественных ножевых ранений различных частей тела мужчина 1979 года рождения погиб.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Убийство».