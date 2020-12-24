Мужчина убегал от полиции и спрыгнул с 7-го этажа в Москве

Неизвестный мужчина убегал от полиции и спрыгнул с седьмого этажа. ЧП произошло в Пресненском районе столицы. Как сообщил «360» информированный источник, прохожие остановили проезжавшую мимо скорую и пострадавшего отвезли в реанимацию.

Источник рассказал, что когда медики забирали мужчину, он был в сознании. Но по пути в скорую умер.

Погибший выпал из окна седьмого этажа дома №22 на улице Трехгорный Вал в районе 13:00. Информации о том, почему он стал убегать от полицейских, пока нет.