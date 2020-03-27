27 марта 2020, 13:33
Мужчина связал ноги знакомому и задушил его в Санкт-Петербурге
Жителя Санкт-Петербурга обвинили в убийстве знакомого. Предполагается, что он несколько раз ударил пострадавшего, затем связал ему ноги и задушил. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.
Следователи отметили, что инцидент произошел в январе текущего года. Между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них около 34 раз ударил другого твердым тупым предметом.
Обвиняемый связал ноги потерпевшего и стал душить его проводом от бытовой техники. Мужчина погиб на месте происшествия.
Уголовное дело рассмотрят в Красногвардейском районном суде.