    27 марта 2020, 13:33

    Мужчина связал ноги знакомому и задушил его в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    Жителя Санкт-Петербурга обвинили в убийстве знакомого. Предполагается, что он несколько раз ударил пострадавшего, затем связал ему ноги и задушил. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

    Следователи отметили, что инцидент произошел в январе текущего года. Между двумя мужчинами возник конфликт, после чего один из них около 34 раз ударил другого твердым тупым предметом.

    Обвиняемый связал ноги потерпевшего и стал душить его проводом от бытовой техники. Мужчина погиб на месте происшествия.

    Уголовное дело рассмотрят в Красногвардейском районном суде.