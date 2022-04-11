Мужчина стал жертвой пожара в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Возгорание было зафиксировано накануне на улице Турку. В одном из домов загорелась двухкомнатная квартира. Пламя охватило площадь в три квадратных метра. В ходе тушения спасатели нашли двух пострадавших. После госпитализации один из них скончался.

Пожар случился 10 апреля в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице и Ленобласти, в двухкомнатной квартире на Турку загорелась обстановка площадью в три «квадрата».