Происшествия 16 марта 2023, 14:45 Мужчина стал жертвой пожара в квартире в Петербурге

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Во Фрунзенском районе Петербурга в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в экстренных службах города, пожар произошел на Пловдивской улице в доме № 2. Спасатели смогли потушить возгорание всего за 15 минут.

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Спасти одного человека сотрудникам МЧС не удалось. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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