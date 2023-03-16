16 марта 2023, 14:45
Мужчина стал жертвой пожара в квартире в Петербурге
Во Фрунзенском районе Петербурга в результате пожара в многоквартирном доме погиб один человек. Об этом написали «Невские новости».
Как рассказали в экстренных службах города, пожар произошел на Пловдивской улице в доме № 2. Спасатели смогли потушить возгорание всего за 15 минут.
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Спасти одного человека сотрудникам МЧС не удалось. В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
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